Une icône du football turc va prendre sa retraite

Après la victoire 2-1 de Fenerbahçe contre Kayserispor, le milieu de terrain âgé de 39 ans a fait savoir qu'il mettrait fin à sa carrière professionnelle à la fin de la saison.

L'icône du football turc Emre Belözoglu vient de faire savoir qu'il allait prendra sa retraite à l'issue de la saison. "C'était une décision difficile, malgré mon âge", a déclaré Emre. "J'aurais aimé mettre fin à ma carrière aux championnats d'Europe, mais cela ne devrait pas être le cas".

Le milieu de terrain a signé son premier contrat professionnel en 1996 avec le Galatasaray, le club avec lequel il est devenu quatre fois champion de Turquie et a également remporté une Coupe de l'UEFA, avant d'être transféré à l'Inter Milan (2001-2005). Il a ensuite évolué à Newcastle (2005-2008) et à l'Atlético Madrid (2012-2013). En Turquie, il a porté les couleurs de Fenerbahçe (2008-2012, 2013-2015, 2019-2020) et Basaksehir (2015-2019) en plus du Galatasara. Au total, il est devenu six fois champion de Turquie, a remporté quatre coupes et trois supercoupes, et a également gagné la Coppa Italia et la Copa del Rey.