Lucas Pirard revient sur la saison compliquée de son club: "Nous avons dégringolé"

Waasland-Beveren a longtemps cru que le maintien était dans la poche mais un second tour catastrophique a mis le club waaslandien dans l'embarra.

Waasland-Beveren a connu une saison 2019-2020 compliquée. Trois coaches, une excellente période fin 2019 avant que tout ne s'écroule en 2020. Lucas Pirard revient sur une saison difficile, tant sur le plan collectif qu'individuel.

Après une belle série, nous n'avons plus gagné un match

"Nous n'avons pas connu une saison facile", affirme le gardien liégeois. "Nous n'avons jamais été réguliers, et nous sommes toujours restés dans le bas de classement. Nous nous sommes juste retrouvés à la dernière place en toute fin de championnat. En décembre nous avons eu une belle série, je pensais que nous étions lancés mais après nous n'avons plus gagné un match après la victoire à Ostende."

D'un point de vue personnel, l'ancien dernier rampart du Stayen n'a pas totalement atteind ses objectifs: "J'étais titulaire au début de saison. Je me suis blessé et le club a fait venir Nordin Jackers. Du coup je n'ai plus joué. Je suis revenu dans l'équipe et j'étais entre les perches lors de notre neuf sur neuf en décembre. Puis je suis à nouveau sorti de l'équipe".

Je veux jouer une saison complète

Du coup, Lucas Pirard se tourne vers l'avenir: "Je me sens bien ici. Je veux juste jouer une saison complète, ce que je n'ai plus fait depuis deux saisons. Jouer en D1B ne me dérange pas, j'ai juste envie de me poser dans un club et jouer plusieurs saisons de suite et m'imposer".