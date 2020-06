Frank Leboeuf analyse le retour de Hazard : "Quand il sera au top, il pourra tuer n'importe qui"

Le retour d'Eden Hazard sur les terrains s'est avéré plutôt réussi. Le Diable Rouge a délivré un assist et était impliqué dans les trois buts de son équipe.

Frank Leboeuf, ancienne icone de Chelsea et consultant pour ESPN, a analysé le retour d'Eden Hazard dans le onze du Real Madrid : "Je ne dirais pas qu'il a été génial, mais il a été intéressant. Il est impliqué sur trois buts, il a tout donné", se réjouit l'ancien international français. "Il n'est pas encore assez fit, mais c'est le cas de tous les joueurs, ils devront travailler pour revenir au top".

"Mais une fois au top de sa forme physique, c'est là qu'il sera le meilleur. Là, il peut tuer n'importe qui", estime Leboeuf. "On n'a pas encore vu ça, et c'est bien naturel. Mais c'était important de voir où il en était et il est bien pour son retour. Ce sera de mieux en mieux, c'est positif".