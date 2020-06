Liga : Fin de match folle entre le Bétis Séville et Grenade

En seconde partie de soirée ce lundi, le Bétis Séville recevait Grenade. Quatre buts sont tombés, dont ... trois dans les dix dernières minutes !

Mené dès la demi-heure sur sa pelouse après un but de Carlos Fernandez, le Real Betis a probablement cru avoir fait le plus dur en renversant la situation en toute fin de rencontre : Sergio Canales (85e) puis Cristian Tello (88e) permettent aux Sévillans de prendre l'avantage. Mais Grenade tient bon : le vétéran Roberto Soldado (35 ans) s'est offert son 3e but de la saison en Liga pour faire 2-2 dans les arrêts de jeu.

Le Betis reste calé à la 13e place avec un point en deux matchs depuis la reprise. Grenade, de son côté, occupe une belle 8e place.