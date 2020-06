Recherche attaquant désespérément

Le Club Bruges a réalisé une grande saison, avec un titre mérité à la clé. Les hommes de Philippe Clement semblent armés pour jouer les premiers rôles la saison prochaine, mais leur noyau manque d'une élément indispensable.

Le Club Bruges est-il parti pour dominer le football belge durant quelques années? Difficile à dire, la crise du Coronavirus pourrait changer beaucoup de choses, et il est clair qu'Anderlecht et le Standard sont à la base d'un nouveau cycle.

Cependant, à court terme, on se demande ce qui pourrait faire crouler cette machine très bien huilée, du moins dans notre compétition nationale. L'ambition des Brugeois serait plutôt de voir plus loin en Europe, et surtout en Ligue des Champions. Passer le premier tour comme ont pu le faire La Gantoise et Anderlecht par le passé est une obligation pour les Gazelles.

Les hommes de Philippe Clement n'ont pas hérité d'un groupe facile lors de cette édition, avec le Real et le PSG et la troisième place acquise dans la douleur était finalement une réussite. Seul bémol, ils n'ont pas gagné la moindre rencontre.

Le réel souci chez les Brugeois se situe en pointe. Le champion de Belgique compte souvent sur deux hommes: Ruud Vormer et Hans Vanaken et ce n'est pas un hasard si le premier est le meilleur passeur du club et le second le meilleur buteur. Si le Hollandais est dans son rôle, ce n'est pas le cas du Soulier d'Or.

Les sociétaires du Jan Breydel se doivent d'avoir un attaquant capable de mettre au minimum 15 buts sur une saison, ce qui n'est pas arrivé cette année. Pourtant Okereke avait montré de bonnes choses en début d'exercice, mais il s'est éteint au point de ne pas avoir marqu" de but en 2020. Lois Openda a déjà exprimé son talent mais il semble encore un peu tendre pour porter le poids de l'attaque et il serait apparement sur le départ, tout comme Rezaei. Nous n'allons pas revenir sur le cas Diagne, une véritable erreur de casting. Krmencik vient lui d'arriver et doit encore prendre ses marques.

Un renfort au poste de numéro 9 est une obligation pour Bruges, si le club veut encore passer un cap surtout européen. On a beaucoup parlé de l'Argentin Adolfo Gaich de San Lorenzo, mais ce dernier est très cher et est aussi sur la liste de l'Atlético Madrid. Nul doute que d'autres noms sortiront dans les prochains jours.