Robert Lewandowski et Herbert Hainer heureux après le titre du Bayern Munich : "Et maintenant, en route pour Berlin"

L'international polonais s'est félicité du nouveau titre de champion glané par le Bayern Munich mardi après la victoire contre le Werder Brême (1-0).

Robert Lewandowski était heureux après le huitième titre consécutif du Bayern Munich et le trentième dans son histoire. "C'est un moment particulier. Évidemment c'est une situation spéciale sans supporters. Mais nous sommes très heureux", a confié l'international polonais au micro de la chaîne Sky. "Nous nous sommes longtemps battus pour le titre. Mais grâce à notre qualité nous y sommes arrivés et avons montré que nous sommes la meilleure équipe d'Allemagne", a conclu l'attaquant du Bayern.

Le président du club bavarois, Herbert Hainer s'est lui aussi félicité du sacre de son équipe. "Ce huitième titre consécutif est particulier, au vu de la crise du coronavirus qui a bouleversé les plans et nous a mis face à de nouveaux défis. Nous sommes fiers et heureux que le Bayern ait encore une fois montré ce qu'il pouvait faire, même dans cette période inhabituelle [...]. Et maintenant, en route pour Berlin (où aura lieu la finale de la Coupe d'Allemagne) !", a-t-il déclaré sur le site officiel du club.