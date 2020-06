Tel est pris qui croyait prendre: Neymar doit maintenant payer le FC Barcelone

La justice espagnole a condamné Neymar à verser la somme de 6,7 millions d'euros au FC Barcelone.

La Cité judiciaire catalane a rendu son verdict ce vendredi et donné raison au club blaugrana, à qui le joueur brésilien réclamait l'intégralité du versement d'une prime, soit 26 millions d'euros, après avoir prolongé son contrat de cinq ans en 2016, en plus des dommages et intérêts, pour un total de 43,6 millions d'euros. Or, l'attaquant (28 ans) a signé l'année suivante au PSG.

Le Brésilien a donc été débouté, est donc dégoûté, et devra débourser 6,7 millions d'euros de dommages et intérêts.

Le club catalan s'est lui montré "satisfait de la décision rendue par la justice", dans un communiqué.