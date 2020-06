🎥 L'AC Milan et Alexis Saelemaekers carburent, pression sur la Napoli de Dries Mertens

L'AC Milan se rapproche des tickets européens, le Napoli devra répondre mardi soir.

Après les victoires de la Lazio et de l'Inter et le partage de la Juventus dans des matchs de retard, l'AC Milan lançait le programme de la 27e journée de Serie A ce lundi, avec un déplacement à Lecce. Et si les Rossoneri ont ouvert le score à la demi-heure, grâce à une reprise au petit rectangle de Castillejo, ils ont dû attendre la seconde période pour émerger.

L'AC reste en course pour l'Europe

Car Marco Mancosu a égalisé, sur penalty, au retour des vestiaires. Mais l'AC Milan a repris les commandes dans la foulée, pour ne plus les lâcher. Avec la participation d'Alexis Saelemaekers, monté au jeu à une demi-heure du terme.

Giacomo Bonaventura, qui a profité d'un ballon mal repoussé par le gardien de Lecce, Ante Rebic, au terme d'un contre rondement mené et le jeune Rafael Leao d'une jolie tête plongeante ont inscrit les trois buts milanais en seconde période. Une victoire précieuse pour l'AC Milan qui rejoint le Napoli à la sixième place, avec 39 unités.

GOAL | Rafael Leão alourdit encore la marque, 1-4 ! 🤓



1️⃣-4️⃣ #MilanLecce 🇮🇹 pic.twitter.com/9sz99iiE3h — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 22, 2020

Occasion manquée pour Brescia

Dans le bas de tableau, Brescia n'a pu ramener qu'un point de son déplacement à la Fiorentina, malgré 20 minutes en supériorité numérique. Alfredo Donnarumma avait ouvert le score, mais German Pezzella a égalisé pour la Viola. Brescia reste donc coincé à la dernière place, avec huit points de retard sur le premier non-reléguable, le Genoa.