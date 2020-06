📷 Les médias espagnols pleins d'éloges envers Thibaut "le mur" Courtois

La fin de saison en Liga offre un final palpitant entre le Real Madrid et Barcelone et le portier des Diables a son mot Ă dire dans les bonnes performances du Real.

Le Real Madrid ne lâche rien et s'accroche au titre, imposant son rythme au Barça ces dernières rencontres. Courtois, Hazard and Co. ont remporté tous leurs matches depuis la reprise de la Liga et restent à égalité avec le FC Barcelone en tête du classement.

Des performances auxquelles Thibaut Courtois a joué un rôle important d'après les médias ibériques. Le portier des Diables a réalisé des arrêts importants et a conservé le clean sheet contre Valence et Majorque, une performance qui l'amène à un total de 14 en championnat, revenant sur Jan Oblak de l'Atlético de Madrid.

Le Belge a ainsi été mis à l'honneur par la Liga qui sur son compte officiel l'a rebaptisé "Courtois = Muro" (le mur). Rien que ça...

⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔...



đŸ˜± (14 porterías a cero) đŸ˜±



👊 COURTOIS = MURO 👊 pic.twitter.com/3tFi2MwR7U — LaLiga (@LaLiga) June 26, 2020

Ce samedi matin, Courtois a également fait la une du journal AS aux côtés de quatre coéquipiers, avec le titre "Intocables" (intouchables), qualifiant ainsi Courtois, Ramos, Carvajal, Benzema et Varane d'intouchables dans le onze de Zidane, et également à la base des performances solides actuelles du Real.

Les doutes et les critiques qui ont longtemps fusé sur le numéro un des Diables semblent bien loin.