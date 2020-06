Serie A : Brescia et le Genoa à la peine dans la course au maintien

Concurrents directs pour le maintien, Brescia et le Genoa ne sont pas parvenus à se départager cet après-midi.

Match de bas de tableau cet après-midi en Serie A puisque Brescia (20e) recevait le Genoa (17e) dans le cadre de la 28ème journée de championnat. Une rencontre qui a donc opposé deux concurrents directs dans la course au maintien même si le club du nord de l'Italie compte 8 points d'avance sur la lanterne rouge.

Entreprenant dès le coup d'envoi, les coéquipiers de Mario Balotelli (absent de la feuille de match) ont rapidement su trouver la faille. Une première fois grâce à une réalisation d'Alfredo Donnarumma (10e) puis une seconde fois par l'intermédiaire de Alessandro Semprini (13e). Néanmoins, les visiteurs sont parvenus à réduire la marque sur penalty grâce à l'inévitable Iago Falqué (38e) peu avant la pause. Puis, après une second période disputée, les Rossoblù ont réussi à égaliser, de nouveau grâce à un penalty, transformé par Andrea Pinamonti (70e). Le score n'a plus bougé ensuite (2-2) et les deux équipes se sont donc quittées dos à dos. Un résultat nul qui n'arrange aucune des deux formations.

Suite à ce score de parité, au classement, Brescia grimpe d'une place (19e) en passant devant la SPAL. Néanmoins, avec huit points de retard sur leur adversaire du jour, seizième et premier non relégable, les Hirondelles paraissent condamnées à descendre en seconde division. De son côté, le Genoa ne dispose que d'un point d'avance sur la zone rouge à dix journées de la fin...