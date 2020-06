Leandro Trossard retrouve l'adversaire "le plus coriace" qu'il ait croisé en Premier League

Impatient à l'idée de défier Manchester United pour la deuxième fois, le Diable Rouge s'apprête aussi à vivre une soirée compliquée contre le latéral droit Mancunien.

Auteur d’un excellent quatre sur six depuis la reprise, Brighton & Hove Albion a fait un grand pas vers le maintien. Les Seagulls ont désormais six points d’avance sur la zone rouge et peuvent envisager la suite de la saison avec sérénité.

Mais ça n’empêche pas Leandro Trossard d’attendre avec impatience le duel de mardi soir contre les Red Devils. "On aurait préféré jouer devant nos supporters, mais c’est le genre de matchs que n’importe quel joueur aimerait jouer", a-t-il insisté en conférence de presse.

Face au coriace Aaron Wan-Bissaka

Et s’il est titulaire, l’ancien Genkois croisera à nouveau la route d’Aaron Wan-Bissaka, qu’il avait déjà rencontré à l’aller (défaite 3-1). "C’est sans doute l’adversaire le plus coriace que j’ai eu à affronter", explique-t-il avant de détailler les qualités du latéral droit de Manchester United: "Il va vite, il est fort balle au pied. Quand tu penses que tu as pris le dessus, il peut te rattraper. Mardi, j’aurai une autre chance de me tester contre lui", conclut Leandro Trossard, impatient de retrouver l'Anglais sur la pelouse.