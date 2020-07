Kevin De Bruyne nouveau patron des penaltys, ça ne peut faire que du bien à City

Les penaltys, un exercice dans lequel Manchester City n'a pas toujours excellé cette saison, mais avec Kevin De Bruyne à la manette, les statistiques des Sky Blues ont (déjà) retrouvé des couleurs.

Ça avait commencé contre le Real, en huitième de finale aller de Ligue des Champions, Kevin De Bruyne a enchaîné depuis la reprise: dimanche, en FA Cup, le médian belge de Manchester City a transformé son troisième penalty consécutif.

50% de réussite pour City en début de saison

Rien de plus normal pour un club comme City de voir ces occasions-là converties? Depuis le début de saison, les hommes de Pep Guardiola ont galéré dans l’exercice. "On en a raté cinq ou six et ça nous a coûté des points", reconnaissait l’Espagnol, en conférence de presse, dimanche soir.

Avant la première tentative de Kevin De Bruyne, fin février, les Sky Blues avaient en effet hérité de dix penaltys (toutes compétitions confondues) et ils en avaient manqué la moitié. Gabriel Jesus (à deux reprises), Sergio Agüero, Ilkay Gundogan et Raheem Sterling ont tous échoué au moins une fois.

Kevin De Bruyne est donc venu apporter une solution à ce problème, en transformant trois des quatre derniers penaltys obtenus par Manchester City (Riyad Mahrez a transformé le quatrième, contre Burnley, alors que le Belge était sur le banc).

"Le calme et la sérénité" de Kevin De Bruyne

Un soulagement pour Pep Guardiola. "C’est Kevin qui se charge de cette responsabilité désormais et c’est important pour nous de pouvoir compter sur sa sérénité et son calme." Ça n'a jamais vraiment été la spécialité de KDB: il n'en a tiré que six depuis le début de sa carrière (deux avec Genk, les quatre autres avec City) pour cinq transformations depuis le début de sa carrière. Mais ça pourrait bien le devenir à en croire les propos de son coach.

D’autant plus essentiel de pouvoir s'appuyer sur un joueur qui transforme les penaltys que Manchester City est l’une des équipes qui en obtient le plus en Premier League : neuf cette saison, c’est deux de moins que Manchester United, mais c’est par exemple quatre de plus que Liverpool. La différence, c'est que les Reds, eux, n'en ont pas manqué un seul...