Un club allemand envisage 20.000 personnes au stade dès septembre

Les autorités sanitaires allemandes pourraient progressivement et au cas par cas laisser les clubs de Bundesliga accueillir du public, dès la reprise en septembre.

Un club a déjà effectué les démarches auprès des autorités locales : le RB Leipzig, qui a affirmé avoir reçu l'autorisation d'accueillir 20.000 personnes (soit la moitié de la capacité de son stade) dès la reprise de la Bundesliga en septembre prochain. C'est ce que relaie Bild ce jeudi.

La jauge maximum de 50% sera assortie d'autres mesures : un siège laissé libre entre les personnes ne faisant pas partie du même foyer, masque obligatoire et billet personnalisé. Tout cela ne sera possible que si la situation continue à évoluer de manière positive. Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le FC Cologne ont également déjà entamé des démarches.