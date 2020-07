Agüero, De Bruyne, Silva... les Sky Blues saluent chaleureusement leur ami, parti au Bayern

Quatre ans après avoir traversé la Manche, Leroy Sané fait le chemin inverse. À 24 ans, l’ailier, passé pro à Schalke 04 en 2014, a décidé qu’il était temps pour lui de donner une nouvelle impulsion à sa carrière.

Mais il gardera, sans aucun doute des souvenirs mémorables de son passage à City. Deux titres de champion, deux Community Shields, deux Coupes de la Ligue, une FA Cup, 39 buts et 45 assists: Leroy Sané a explosé sous les ordres de Pep Guardiola.

Mais il a, aussi, su conquérir le cœur de ses coéquipiers en Angleterre. De Kevin De Bruyne à David Silva, les stars de City ont tous tenu à saluer l’Allemand. "Bonne chance en Allemagne", commence le Diable Rouge. « Tu as toujours été plus qu’un coéquipier », insiste Ilkay Gundogan.

Et on laissera le mot de la fin à un autre futur ex-Cityzen, David Silva, qui, lui aussi, quittera Manchester à l’issue de la saison. "J’ai énormément apprécié jouer à tes côtés, mon ami. Tu es l’un des footballeurs les plus talentueux que j’ai vu à l’œuvre et je suis sûr que tu atteindras tous tes objectifs à l’avenir", salue le taulier du vestiaire de City.

Leroy, I'm wishing you all the best on your next chapter in Munich. You've always been more than just a teammate for me. Will miss the time on and off the pitch together. I hope you will find such a friendly neighbour in Munich like you've had in Manchester😂🏡👌🏼 See you soon Bro pic.twitter.com/9WEuhl0hZk