Quique Setién réagit concernant les rumeurs évoquant l'avenir de Messi : "Je ne vais pas spéculer"

L'entraîneur du FC Barcelone s'est montré peu bavard concernant l'avenir de la Pulga.

Vendredi, la presse espagnole rapportait que Lionel Messi, en fin de contrat en juin 2021 et lassé par l'environnement autour du club, aurait quitté la table des négociations et envisagerait de partir dans un an. De simples rumeurs aux yeux de l'entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién.

"Je ne vais pas spéculer, car je n'ai rien entendu de sa part. Je n'ai pas eu vent du fait qu'il ait dit quoi que ce soit. Moi, je le sens bien. Je répète que tout le reste n'est que spéculations dans lesquelles je n'entrerai pas. Ça, c'est votre métier. On discute de ce dont on doit discuter, sans plus", a lâché l'ancien coach du Betis Séville ce samedi en conférence de presse.