Liverpool offre un contrat longue durée à un de ses jeunes talents

Bonne nouvelle pour les supporters de Liverpool: le club de la Mersey vient d'officialiser la prolongation du jeune Curtis Jones. À 19 ans, le médian fait partie des grands talents formés à Liverpool et il a d'ailleurs participé au titre conquis par les Reds, en participant à ses deux premières rencontres de Premier League, à Bournemouth, fin décembre et à West Ham, le 29 janvier.

Curtis Jones a aussi eu l'occasion d'inscrire ses premiers buts avec l'équipe fanion des Reds (en FA Cup contre Everton et Shrewsbury Town). Suffisant pour séduire Jürgen Klopp et la direction de Liverpool. L(international U19 anglais a signé un contrat de cinq ans.

🤩🔴 @curtisjr_10 has signed a new long-term contract with the Reds 🙌 pic.twitter.com/fq76GWH0qf