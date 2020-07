🎥 Tragédie en six actes

L'Inter a résumé sa saison en une rencontre ce dimanche. Les hommes de Conte ont tout simplement offert les trois points à Bologne.

On peut mener au score, jouer à 11 contre 10 et bénéficier d'un penalty....avant de s'écrouler. Si vous n'êtes pas convaincus par ce que nous venons d'écrire, alors nous vous conseillons d'aller voir le résumé de la rencontre de l'Inter.

Premier acte: les Interistes ouvrent le score via Lukaku. Le Diable Rouge, qui marque à l'occasion son 20ème but en 30 rencontres, pensait avoir fait le plus dur.

Deuxième acte: Bologne va terminer la rencontre à dix. après la contestation de Roberto Soriano.

Troisième acte: Lautaro Martinez manque un penalty, qui aurait pu mettre son équipe sur le velours.

Quatrième acte: Musa Juwara égalise pour Bologne, un peu à la stupeur générale car les locaux avaient la rencontre en main.

Cinquième acte: l'Inter craque complètement et devra terminer la rencontre à dix, suite à l'expulsion pour deux cartons jaunes de Bastoni.

Sixième acte: ce qui devait arriver arriva. Bologne vient prendre les trois points grâce à un but de Musa Barrow (1-2).

C'est donc une nouvelle défaite pour l'Inter qui semble non seulement avoir abandonné l'idée de devenir champion, mais qui ne se rapprochera même pas de la Lazio, pourtant en pleine perte de vitesse. Pendant ce temps, la Juventus de Cristiano Ronaldo met le champagne au frais.