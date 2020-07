Victor Osimhen a pris sa décision : "Il fera son annonce dans les prochaines heures"

Un an seulement après son arrivée au LOSC, le Nigérian âgé de 21 ans est bien parti pour plier bagage après 13 buts inscrits en 27 matchs de Ligue 1.

Victor Osimhen doit décider si oui ou non il veut rejoindre Naples. Les Partenopei offrent un salaire annuel de 2,5 millions d'euros (plus bonus) à l'international nigérian qui tarde à prendre sa décision. Mais l'ancien joueur du Sporting de Charleroi devrait bientôt mettre fin au suspense comme l'a indiqué l’un de ses agents Osita Okolo.

"Victor fera son choix dans les prochaines heures. La ville, les gens et Naples lui ont fait une très bonne impression. Victor a rencontré De Laurentiis et Gattuso. Il a ressenti qu’il serait un joueur important sous le maillot bleu ciel. Nous attendons sa décision. Osimhen réfléchit et il fera son annonce dans les prochaines heures", a-t-il déclaré à TMW.