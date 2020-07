Premier League : Malgré le but de Benteke (2ème de la saison), Crystal Palace chute face à Chelsea, Kabasele et Watford enfoncent Norwich, Arsenal et Leicester se neutralisent

Plusieurs rencontres de la 34ème journée de Premier League avaient lieu ce mardi soir outre-Manche.

Crystal Palace-Chelsea 2-3

Christian Benteke était titularisé, contrairement à Michy Batshuayi, et a marqué son deuxième but de la saison mais aussi son premier but en Premier League à domicile depuis avril 2018 (contre Leicester), soit il y a 801 jours. Le Diable a mis fin à une série de 21 matchs sans but à Selhurst Park.

Les autres buts de la rencontre ont été inscrits par Olivier Giroud (6e), Christian Pulisic (27e), Wilfried Zaha (34e) et Tammy Abraham (71e).

Avec cette victoire au forceps, les Blues passent donc de la quatrième à la troisième position.

1 - Christian Benteke has scored his first Premier League goal at home since April 2018 (v Leicester), 801 days ago. The Belgian has ended a run of 21 appearances at Selhurst Park without a goal, netting just 82 seconds after Tammy Abraham's strike. Chiming. #CRYCHE pic.twitter.com/WHwNlwcAuP — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2020

Watford-Norwich City 2-1

Présent dans le onze de base aligné par Nigel Pearson, Christian Kabasele et les siens se sont imposés contre Norwich City. Alors que les visiteurs avaient rapidement ouvert le score dans cette partie via Buendia (4e), les Hornets ont vite réagi via Dawson (10e) avant que Welbeck ne marque un second but peu avant l'heure de jeu (55e), 2-1.

Watford conforte sa 17ème place tandis que Norwich se rapproche de plus en plus de la Championship.

Arsenal-Leicester City 1-1

Arsenal avait pourtant bien débuté la partie avec un assist 5 étoiles de Saka à destination d'Aubameyang qui transformerait l'offrande (21e), 1-0. Alors que Keleshi Iehanacho pensait égaliser, son but était refusé. En seconde période, Lacazette pensait trouver doubler la marque, mais son but refusé pour hors-jeu. La VAR allait encore frappé puisque Nketiah, entré en jeu (71e) allait écoper d'un carton rouge (75e). Plusieurs minutes plus tard, Jamie Vardy allait arracher le partage (84e), 1-1.

Les Foxes sont 4èmes et restent à un point de Chelsea tandis que les Gunners restent cantonnés à la 7ème place. Un nul qui ne profite à aucune des deux équipes.