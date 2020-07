Zlatan Ibrahimovic a brillé sur le terrain mais aussi face aux micros

Le géant suédois a marqué le premier but de la remontée milanaise mardi soir face à la Juventus (4-2) et a contribué à la victoire de l'AC Milan.

Zlatan Ibrahimovic a lancé la remontata de l'AC Milan mardi soir contre la Juventus en inscrivant son penalty sans trembler, puis en décalant Kessié dans la surface pour le deuxième but des Rossoneri, qui menés 0-2, sont parvenus à l'emporter 4-2.

Le Suédois âgé de 38 ans a également brillé face aux micros. "Je suis vieux, ce n'est pas un secret, mais l'âge n'est qu'un nombre. Je fais des bons entraînements, je gère mon rythme et aujourd'hui j'ai joué plus que contre la Lazio. Je vais bien et j'essaie d'aider l'équipe de quelque manière que ce soit", a lâché le buteur à l'issue de la rencontre sur DAZN.

Revenu en janvier à l'AC Milan, Zlatan a marqué 6 buts en 13 rencontres toutes compétitions confondues et a surtout partager sa grinta à ses coéquipiers. "Je suis président, entraîneur et joueur, tout ça ensemble, mais ils ne me paient que pour un seul rôle. Si j'avais été là depuis le premier jour, nous aurions gagné le Scudetto", a-t-il ajouté avant d'évoquer son départ à la fin de la saison.

"Il reste encore un mois pour s'amuser puis viendront des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Nous faisons notre travail, nous sommes des professionnels. Je suis heureux de jouer mais je suis désolé pour les fans car c'était peut-être la dernière fois qu'ils pouvaient me voir en live. Dans quel sens? Il suffit de lire entre les lignes. La situation avec des stades vides est étrange. C'est dommage d'être sans supporters. Aujourd'hui, San Siro aurait été à guichets fermés, ça aurait été sympa, ils auraient pu s'amuser avec nous", a conclu Zlatan Ibrahimovic.