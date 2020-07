Un pas (de plus) dans l'histoire du Barça pour Luis Suarez

Lionel Messi n'est pas le seul à affoler les compteurs en Catalogne.

La saison de Luis Suarez aurait pu se terminer mi-janvier. Opéré du genou, l'attaquant urugayen du Barça n'était, à l'époque, pas sûr de pouvoir encore jouer durant l'exercice 2019-2020. Mais le coronavirus est passé par là et Luis Suarez a retrouvé les joies de la pelouse en même temps que ses partenaires, le 13 juin dernier.

Et si Quique Sétien l'a d'abord épargné, Suarez a vite retrouvé sa place dans le onze de base et il en profite pour faire tourner son compteur. Le but décisif inscrit, mercredi soir, contre l'Espanyol était son quatrième depuis la reprise.

Mais surtout, son 195e sous les couleurs du Barça: il grimpe sur le podium des buteurs catalans. Loin derrière Lionel Messi évidemment (630), mais les 232 buts de César Rodriguez, dauphin de la Pulga dans ce classement, ne semblent, en revanche, pas inatteignables pour l'Uruguayen.