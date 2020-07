Pavel Nedved ne veut pas se projeter: "L'objectif, c'est d'aller au Portugal"

Du côté de la Juventus, on ne veut pas se préoccuper du Real ou de Manchester City: il faut d'abord retourner la situation face à Lyon.

La Juventus a observé le tirage au sort du Final 8 de la Ligue des Champions avec beaucoup de recul. Il y a une raison à cela: la Vieille Dame doit encore se qualifier pour les quarts de finale. Ronaldo et ses coéquipiers doivent encore retourner la situation face à Lyon, qui s'était imposé sur le score de 1-0 au Groupama Stadium.

Cette situation, Pavel Nedved la connait et il a d'ailleurs pris des gants sur le site officiel du club: "Avant toute chose, nous devons passer ce tour et nous savons que ce huitième de finale retour sera très difficile. Ces tirages sont très stimulants. Pour les quarts, c’est difficile de choisir un adversaire parce que toutes les équipes sont fortes. Le Real et City sont deux équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale donc ce sera quoi qu’il arrive un défi difficile. Notre objectif est d’arriver au Portugal."

Pour rappel, la Juventus court après une victoire en Ligue des Champions depuis 1996 et une victoire aux tirs au but contre l'Ajax d'Amsterdam.