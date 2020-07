Saison terminée pour un champion

Heureusement pour les Reds que le titre est en poche, car depuis quelques semaines les joueurs de Jürgen Klopp tombent comme des mouches.

C'est Klopp lui-même qui a annoncé la nouvelle en conférence de presse. La saison de Jordan Henderson est terminée.

Le capitaine de Liverpool s'est blessé au genou contre Brighton et on ne le reverra plus cette saison, à part peut-être pour venir soulever le trophée en fin d'exercice.

Klopp a tout de même précisé que la meilleure nouvelle dans cette mauvaise nouvelle, c'est que Henderson ne devrait pas être opéré.