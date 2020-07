🎥 Liga : Le Real Madrid fait un grand pas vers le titre grâce un très bon Courtois, la Real Sociedad s'impose à Villarreal

Plusieurs rencontres de la 36ème journée de Liga avaient lieu ce lundi soir.

Grenade-Real Madrid 1-2

Le Real Madrid pouvait donc reprendre quatre unités d'avance sur le Barça en cas de victoire en Andalousie ce soir, c'est chose faite avec cette victoire 1-2 sans Eden Hazard resté sur le banc.

La Casa Blanca ouvrira rapidement la marque via Ferland Mendy qui propulsera un missile dans la lucarne de Rui Silva (10e), 0-1. Le club merengue fera le break grâce à Karim Benzema, bien servi par Luka Modric (16e), 0-2. Courtois répondra présent sur une tête de Duarte (36e). Néanmoins, au retour des vestiaires, Darwin Machis réduira la marque (50e), 1-2.

Le score ne bougera plus malgré plusieurs frayeurs en fin de match. Un superbe arrêt de Courtois et un sauvetage de Ramos pratiquement sur sa ligne devant Azeez (85e) permettront au Real Madrid de poursuivre leur série de neuf victoires de suite depuis la reprise de la Liga. Grâce à ce succès, Zidane et ses troupes ne sont plus qu'à un succès du titre. Une victoire jeudi contre Villarreal scellerait la victoire finale des Madrilènes, qui peuvent également se contenter de deux matchs nuls dans les deux derniers matchs pour être couronnés.

BENZZZZ | Un autre geste de pure classe de la part du meilleur joueur du mois dernier en Liga ! 🚀#GranadaRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/HB4DDOHVhB — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 13, 2020

Villarreal-Real Sociedad 1-2

C'est sans Adnan Januzaj, blessé, que la Real Sociedad est allée s'imposer à Villarreal. Les Basques ont ouvert le score via Willian José (61e) avant de voir Llorente doubler la marque (75e). Cazorla réduira l'écart à quelques minutes de la fin (85e) pour le sous-marin jaune.

Avec ce succès, le club de Saint-Sébastien prend la septième place à l'Athletic tandis que Villarreal reste cinquième et permet à Séville, quatrième, d'être mathématiquement qualifiée pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

DE NOUVEAU | Diego Llorente creuse encore un peu plus l'écart pour la Real Sociedad 🎯😮



0️⃣-2️⃣ #VillarrealRealSociedad 🇪🇸 pic.twitter.com/kgA1VZUdkR — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 13, 2020

😮 | Santi Cazorla ne manque pas la cible ! Onzième but pour lui déjà cette saison ! 💪😍



1️⃣-2️⃣ #VillarrealRealSociedad 🇪🇸 pic.twitter.com/TggF9StFhO — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 13, 2020

Deportivo Alavés-Getafe 0-0