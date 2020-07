Le Real Madrid et Zinedine Zidane en ont assez de Gareth Bale et de ses facéties

La dernière sortie de piste de l'international gallois contre Alavés a fait beaucoup jaser en Espagne et ainsi qu'au Real Madrid, déjà remonté après les polémiques autour du golf et de son non respect des règles du confinement.

Sur le banc de touche lors de la victoire du Real Madrid contre le Deportivo Alavés (2-0), Gareth Bale n'a pas mis son masque devant sa bouche mais devant ses yeux afin d'amuser la galerie. Une nouvelle facétie qui n'est pas passée inaperçue au sein de la Casa Blanca et très mal passée en haut lieu, selon ABC. 📺 #DirectoGol



😅 ¿Cómo ha vivido @GarethBale11 el partido desde la grada?



🔥 ¡Lo vemos a continuación! pic.twitter.com/c0GmeSTU3C — GOL (#VolverEsGanar 🔛⚽️) (@Gol) July 10, 2020 Le Real Madrid en a ras-le-bol de Bale mais la direction reste prudente et ne veut pas alimenter davantage un feuilleton à rallonge alors que le club merengue est en bonne voie pour décrocher le titre en Liga. De son côté, Zizou craint de voir le n° 11 mettre à exécution sa menace de rester jusqu'au bout de son contrat jusqu'en juin 2022. La solution serait alors de payer au joueur l'intégralité de ses salaires restants pour le libérer de ses deux dernières années de contrat. Affaire à suivre...





