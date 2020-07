Manchester City pourra évoluer en Europe la saison prochaine !

Soupir de soulagement à Manchester City : le club de Kevin De Bruyne a vu son appel entendu par le Tribunal d'Arbitrage du Sport et pourra disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Suspendu pour deux ans par l'UEFA après avoir enfreint le fairplay financier entre 2012 et 2016, surévaluant ses contrats publicitaires, Manchester City avait fait appel devant le TAS (Tribunal d'Arbitrage du Sport) et attendait le verdict avec impatience pour ce lundi matin.

Le couperet est tombé, et c'est une gifle pour l'UEFA : les Citizens et Kevin De Bruyne pourront bel et bien évoluer en Ligue des Champions, l'appel du club ayant été entendu par le TAS.