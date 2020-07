🎥 Matz Sels met les bouchées doubles à l'entraînement

Le Diable Rouge et ancien d'Anderlecht prépare la nouvelle saison avec Strasbourg.

Le gardien belge de 28 ans a débarqué à Strasbourg à l'été 2018 et depuis il y fait son petit bonhomme de chemin. Vainqueur de la Coupe de La Ligue, l'ancien Anderlechtois et Buffalo continue de satisfaire son club et de recevoir des louanges des observateurs.

La saison dernière, il a signé 8 "clean-sheets" en 24 rencontres de championnat et avait été l'auteur d'un match mémorable au Parc des Princes. Pour le prochain exercice, que Strasbourg espère fructueux, l'ancien dernier rampart de Newcastle met les bouchées doubles à l'entraînement.

Strasbourg reprendra la compétition le week-end du 23 août avec un déplacement à Lorient. Le premier match à domicile verra les Alsaciens recevoir les Aiglons de l'OGC Nice.