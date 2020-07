Jürgen Klopp réagit à l'annulation de la suspension européenne de Manchester City

Mercredi, Liverpool se déplacera à Arsenal pour la 36e journée de Premier League.

En conférence de presse avant le déplacement à Arsenal, Jürgen Klopp s’est exprimé sur la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d’annuler la suspension européenne de Manchester City. "Je suis content que Manchester City peut participer à la Ligue des Champions la saison prochaine car ils auraient pu avoir des matces en moins et être plus frais en Premier League", a lâché d'abord avec le sourire l’entraîneur de Liverpool avant de dire réellement ce qu'il pense.

"Hier, ce n’était pas un bon jour pour le football. Je souhaite le meilleur à tout le monde mais je suis un partisan du Fair-Play Financier. Je ne connais pas les détails du dossier mais je trouve que nous devons nous tenir aux règles du Fair-Play Financier. J’espère que ce système sera maintenu. Sinon, les personnes les plus riches au monde peuvent investir autant qu’ils veulent et on ne pourra plus les concurrencer", a conclu le technicien allemand.