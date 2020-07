Le bourreau des Diables Rouges en Russie poussé vers la sortie au Barça

L'international français avait marqué l'unique but de la rencontre contre la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde 2018.

Samuel Umtiti vit un véritable cauchemar depuis le Mondial 2018. Le défenseur central âgé de 26 ans est handicapé par de récurrentes et longues blessures au genou et a perdu sa place de titulaire au FC Barcelone. De plus, le club blaugrana aurait même décidé de le vendre cet été, comme l'annonce Sport.

Le quotidien va même plus loin et évoque déjà quelques pistes en Italie pour le Français âgé de 26 ans, parmi lesquelles Naples, la Lazio Rome et l'AS Rome. Lié au Barça jusqu'en juin 2023, le joueur a toujours repoussé l'idée d'un départ jusque-là.