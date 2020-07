Zinedine Zidane évoque Eden Hazard : "C'est une situation compliquée"

Le capitaine des Diables Rouges est resté sur le banc lors de la victoire du Real Madrid à Grenade ce lundi soir (1-2).

Le Real Madrid a fait un grand pas vers le titre ce lundi soir en s'imposant à Grenade (1-2). "Je suis très fier de l'équipe car ça n'a pas été facile de décrocher neuf victoires en autant de matchs", a expliqué Zinedine Zidane en conférence de presse. "Je suis très fier de l'équipe car ça n'a pas été facile de décrocher neuf victoires en autant de matchs. Nous ne pouvons pas demander mieux. C'est une victoire méritée et nous sommes très contents. Il reste deux matchs et pour le moment nous n'avons rien gagné. C'est la réalité. Nous avons pris trois points plus qu'importants, mais nous jouons jeudi et il faut bien récupérer. Notre envie est de gagner la Liga et tout ce qui s'offre à nous. Nous sommes proches, mais nous n'avons pas encore rempli l'objectif", a souligné Zizou.

Revenant de blessure, Eden Hazard a du mal à retrouver toutes ses sensations. Après avoir évolué quinze minutes vendredi dernier contre le Deportivo Alavés, l'ailier gauche est resté sur le banc ce lundi à Grenade. Zizou a d'ailleurs évoqué l'état de forme du Diable Rouge. "C’est une situation compliquée et Eden doit se sentir très bien pour jouer. Il reste deux matchs et j'espère qu'il sera à 100% jeudi pour aider l'équipe, car c'est ce qu'il veut. Il se sent mieux", a conclu le Français.