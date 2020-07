Le Borussia Dortmund et André Schürrle se séparent

André Schürrle n'aura jamais réussi à s'imposer au Borussia Dortmund et quitte le club après deux prêts depuis 2016.

André Schürrle (29 ans) ne portera plus le maillot du Borussia Dortmund. Arrivé chez les Jaune & Noir en 2016, il n'a disputé que 33 rencontres (3 buts) et passé les deux dernières saisons en prêt à Fulham, puis au Spartak Moscou. Cette fois, il ne reviendra plus à Dortmund : le club a annoncé la résiliation de contrat à l'amiable de l'international allemand, champion du monde en 2014.