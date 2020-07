Leicester, un bilan digne d'un candidat à la descente

Difficile de trouver une autre analyse que de dire: Leicester s'est écroulé en 2020. Les Foxes sont en train de tout perdre.

La défaite de Leicester à Bournemouth est le reflet de leur saison: une assez bonne première période, un but de Jamis Vardy et les Foxes semblaient prêts à profiter de la défaite de Chelsea.

Mais après la pause, patatra: expulsion de Soyuncu, quatres buts encaissés, une prestation indigne d'un candidat à la Ligue des Champions et en prime des erreurs individuelles, comme celle de Kasper Schmeichel.

Evidemment, Sheffield, qui se déplace dans le stade de la bande à Rodgers, ne sera pas un oiseau pour le chat et en plus, il y a des absents chez le Champion 2016: Madisson est toujours blessé et Soyuncu est suspendu. Leicester n'a gagné qu'un seul de ses 7 derniers matches, et c'était contre Crystal Palace.

Pourtant, c'est vraiment maintenant ou jamais pour Leicester, car le programme qui suit est démentiel: Tottenham et Manchester United. C'est Lampard qui se frotte les mains. Il est plus que temps, histoire de ne pas tout gâcher.

Vous pensez que Leicester va se reprendre et l'emporter sur sa pelouse contre Sheffield?