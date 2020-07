Un adversaire inédit pour les Diables Rouges en amical le 8 octobre

L'Union Belge a en effet officialisé un match amical face à la Nouvelle-Zélande (122e mondiale), le 8 octobre 2020 au Stade Roi Baudouin (coup d'envoi 20h45). Un adversaire inédit pour les Diables Rouges, trois jours avant de se déplacer à Wembley pour défier l'Angleterre dans le cadre de la Ligue des Nations.

Avec cet ajout, le calendrier belge pour l'année 2020 est complet : la Ligue des Nations commencera le 5/09 au Danemark, avant de recevoir l'Islande le 08/09. Un mois plus tard, la Nouvelle-Zélande nous rendra visite (08/10), avant de se déplacer en Angleterre (11/10) et en Islande (14/10) ; enfin, en novembre, la Belgique disputera également trois rencontres, le 11/11 en amical face à la Suisse, puis en Ligue des Nations à domicile contre l'Angleterre (15/11) et le Danemark (18/11).

In October, we are expecting some visit from down under 🇳🇿👍 #BELNZE #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/pAPP2SbMWN