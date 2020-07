Le PSG dispense un petit cours d'histoire avant d'affronter Waasland-Beveren

Le Paris Saint-Germain affrontera Waasland-Beverene ce vendredi 17 juillet à 19h au Parc des Princes.

Avant cette joute amicale entre le champion de France et le club waaslandien, lanterne rouge de Jupiler Pro League, les Parisiens ont décidé de dispenser un petit cours d'histoire et de livrer les enjeux et clés du match.

"Les Parisiens ont déjà joué un match amical face à Beveren, contre le KSV Beveren qui a abandonné le professionnalisme en 2010. Les Parisiens s’étaient inclinés le 5 mai 1984 sur la pelouse du Stade Jean Bouin sur le score de 2-3, buts inscrits par Mustapha Dahleb et Toko pour les Rouge et Bleu, triplé de Ronny Martens pour Beveren", a fait savoir le PSG sur son site officiel avant d'évoquer les derniers adversaires belges.

"De nombreux clubs belges ont joué au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain en matchs officiels ou amicaux (Anderlecht, Club de Bruges, La Gantoise, Standard de Liège, Waregem, Waterschei), avec un bilan de 6 victoires, 3 nuls et une seule défaite pour les Parisiens. Le seul échec des Rouge et Bleu face à nos voisins belges remonte au 11 juillet 1985, il y a plus de 35 ans face à Waregem (3-4 au Tournoi de Paris)."

Waasland-Beveren tentera de realiser un exploit ce vendredi soir au Parc des Princes.