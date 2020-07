Le retour de la Pro League : Le défi de l'Excel Mouscron version Lopez

Dans quelques semaines, si tout se passe bien, la Jupiler Pro League fera son retour. L'heure pour nous de vous présenter les équipes de cette saison 2020-2021.

L'Excel Mouscron avait pris la mauvaise habitude de danser au bord du ravin ces dernières saisons, et la saison dernière a brisé le signe indien : les Hurlus n'ont jamais vraiment semblé concernés par la course au maintien, grâce au travail salué de Bernd Hollerbach et d'un recrutement bien plus réussi que d'habitude.

Un chantier total

Mais les incertitudes autour de la licence du club et, plus globalement, de la continuité au Canonnier demeuraient. Les nombreux prêts non-prolongés et le départ étonnant d'Hollerbach n'ont pas rassuré les supporters.

Un exemple clair : avant ce weekend et l'officialisation des prêts en provenance du LOSC, le club n'avait ... qu'un seul défenseur au sein de son noyau pro, l'excellent Alessandro Ciranni. Inquiétant pour le secteur nécessitant le plus d'automatismes.

Et pourtant, l'optimisme

Pourtant, Gérard Lopez, le nouveau propriétaire, dégage une véritable sérénité. Les neuf prêts en provenance du LOSC amèneront de la qualité ... Mais aucune expérience ; cependant, les transferts réalisés cette semaine compenseront - Matias Silvestre est, derrière Kompany, le défenseur le plus expérimenté de D1A, et Harlem Gnohere est une garantie de buts.

Le mercato hurlu est très loin d'être terminé, mais l'impression globale est que le club en a assez d'être regardé de haut du Nord du pays ... Et veut retrouver une certaine stabilité. Le défi est énorme. Mais on a envie d'y croire ...