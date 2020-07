Watford et Aston Villa, le tournant

Watford et Aston Villa vont se livrer ce mardi soir un duel à distance, avec le maintien en ligne de mire.

Christian Kabasele et Watford ont leur avenir entre leurs mains. Ce sont bien les Hornets qui ont trois points d'avance sur Aston Villa et Bournemouth et ce sont eux qui ont donc l'avantage comptable.

Le problème, c'est que l'ancien club de Nigel Pearson doit encore affronter Manchester City et Arsenal lors des deux dernières rencontres de la saison. Ce sont d'ailleurs les Citizens qui sont en visite chez les Hornets ce mardi soir, et prendre des points serait une très bonne idée.

Arsenal, qui sera le dernier adversaire de Kabasele, affrontera lui Aston Villa ce soir à 21h15. Véritable juge de paix de la course au maintien, le club du nord de Londres est sur un nuage depuis sa qualification pour la finale de la FA Cup aux dépens de Manchester City.

Ce soir, tout pourrait être joué dans le bas du classement: une victoire de Watford et un faux pas d'Aston Villa règlerait le compte de l'équipe de Birmingham mais aussi de Bournemouth.

