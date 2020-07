Loïs Openda, aux Pays-Bas pour "franchir un pallier"

Le jeune attaquant est prêté par Bruges pour une saison et espère en profiter pour grandir.

Après avoir fait ses premières preuves avec le noyau brugeois, Loïs Openda a opté pour un nouveau défi à l'étranger. Il est prêté pour une saison à Vitesse Arnhem. Et, malgré son jeune âge (20 ans), le Diablotin arrive en EreDivisie avec pas mal d'expérience, forgée, notamment tout au long de ses 35 matchs disputés en Pro League et des quatre rencontres de C1 auxquelles il a participé l'an dernier.

"Mais à Vitesse, je souhaite encore franchir un pallier", insiste le jeune attaquant sur le site officiel de son nouveau club. Et Loïs Openda est très ambitieux. "Je veux devenir l'attaquant numéro 1 ici et marquer beaucoup de buts. Et je vais tout donner pour y arriver."