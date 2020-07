La colère de Franck Ribery est passée: "Un pays qui vit pour le foot"

Cambriolé le mois dernier, le Français avait laissé entendre qu'il pourrait quitter la Serie A, son envie de jouer et de profiter du championnat italien a visiblement repris le dessus.

Après avoir mis Munich à ses pieds durant 12 saisons pleines de succès, Franck Ribery avait opté pour l'Italie et la Fiorentina, l'été dernier. Un nouveau défi qui, malgré une blessure à la cheville, s'est plutôt bien déroulé pour l'ancien Bavarois, auteur de trois buts et trois assists cette saison en Serie A.

Mais un cambriolage avait, semblait-il, tout remis en question. Deux semaines plus tard, Franck Ribery semble avoir digéré le choc. Et il a, à 37 ans et alors qu'il lui reste un an de contrat, encore faim de football. "Je ne suis pas fatigué par ce que je fais. Je m'entraîne et je m'amuse comme au premier jour", explique-t-il à la Gazzetta dello Sport.

D'autant plus dans un pays qu'il découvre et qui l'a séduit. "C'est un pays qui vit pour le football. Il y a beaucoup d'attention autour de ça, les entraînements sont intenses et la tactique est très travaillée", ajoute le Français qui devrait donc disputer une seconde saison à Florence.