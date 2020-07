Reprendre la seconde place et retrouver les bases

L'Inter n'a plus grand chose à espérer, si ce n'est croire à un miracle dans la course au titre. Les hommes de Conte doivent surtout préparer l'Europa League et la prochaine saison.

L'Inter Milan n'a parfois été que l'ombre de l'équipe qu'elle était lors du premier tour. Les hommes de Conte sont passés à côté de 2020 jusqu'ici, mais la fin de saison pourrait être belle. Tout d'abord, il faut garder la seconde place du classement. Pour cela, une victoire ce samedi soir sur la pelouse du Genoa est indispensable. Le programme des Intéristes est ensuite assez corsé: Naples et l'Atalanta pour finir la saison italienne, avant de se plonger dans l'Europa League. En prévision de la fin du championnat, c'est surtout la défense qui pose question. Parfaite contre la Fiorentina, elle est parfois passée complètement à côté de son sujet et la barre doit être redressée, surtout avant le match de Getafe en Europa League. Vous pensez que l'Inter va s'imposer sur la pelouse du Genoa sans encaisser le moindre but? Alors connectez-vous sur BETFIRST. Une victoire des hommes de Conte sans but concédé et c'est une multiplication de votre mise par 2.85. De quoi croire en Handanovic.





Suis Genoa - Inter en live sur Walfoot.be à partir de 19:30.