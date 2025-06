Le Club de Bruges dégoûte un grand club européen, qui abandonne la piste Ardon Jashari

De nombreux clubs européens suivent la piste d'Ardon Jashari, milieu de terrain suisse du Club de Bruges. Révélation des Blauw & Zwart cette saison, le joueur de 22 ans ne devrait en tout cas pas filer à l'AC Milan, qui abandonne la piste jugée trop onéreuse.

Le Club de Bruges s’apprête à vivre un été agité sur le marché des transferts. Plusieurs titulaires pourraient partir contre de très belles sommes et devront impérativement être remplacés.

C’est notamment le cas d’Ardon Jashari, milieu de terrain suisse, qui a fait forte impression pour sa première saison en Venise du Nord. Le joueur de 22 ans s’est distingué en championnat, et encore davantage en Ligue des champions.

Ces dernières semaines, la presse du nord du pays a rapporté l’intérêt prononcé du Paris Saint-Germain et de Manchester City pour ses services. Le directeur sportif parisien, Luis Campos, l’aurait même rencontré en personne.

L'AC Milan abandonne Ardon Jashari

Plus tard, d'autres clubs se sont renseignés, comme le Borussia Dortmund et l'AC Milan. Le club lombard, très intéressé, avait d'ailleurs entamé des discussions avec le Club de Bruges et formulé une première offre de 30 millions d'euros.

Un montant insuffisant pour Bruges, qui en demande 40. Mais 40, c’est trop pour l’AC Milan, qui aurait décidé de se retirer du dossier, selon les informations de Tuttosport. Les Blauw & Zwart veulent le jackpot pour Ardon Jashari et ne semblent pas prêts à revoir leurs exigences à la baisse. Reste à voir si un géant européen mettra le prix.