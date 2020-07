Bournemouth veut attaquer Hawk-Eye en justice !

Du côté de Bournemouth, la descente en Championship est difficile à avaler. Du coup, les Cherries s'en prennent à la Goal Line Technologie.

Les jeux sont faits en Premier League. Malgré une dernière belle victoire sur la pelouse d'Everton, Bournemouth chute en Championship.

Cependant, en regardant dans le rétroviseur et l'écart entre les Cherries et Aston Villa, il y a de quoi regretter le scénario de cette saison. Petit rappel: nous sommes le 17 juin et la Premier League reprendre par un triste 0-0 entre Villa et Sheffield United.

Durant cette rencontre, la Goal-line Technologie ne valide pas un but pour Sheffield (alors que le ballon était bien rentré). Du coup, Aston Villa prend un point... le point du maintien finalement puisque c'est l'écart qui fait la différence entre les deux équipes.

Du coup, Bournemouth a comme plan d'attaquer Hawk-Eye en justice. Une action qui ne sauvera pas le club, mais qui pourrait déboucher sur une compensation financière. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Chacun se fera sa propre opinion.