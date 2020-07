Roy Keane fracasse David De Gea

L'ancienne icône de Manchester United a vivement critiqué les performances du portier espagnol.

Roy Keane en a marre de David De Gea, le gardien de Manchester United. Ce dernier coûte trop de points à son équipe et l'Irlandais souhaite qu'il soit remplacé. "Il fait beaucoup trop d'erreurs, de grosses erreurs, qui ont coûté des points importants à United", a déclaré l'ancien capitaine des Red Devils (1993-2005) dans une interview à Sky Sports. "Si United veut se battre pour le titre de champion, il a besoin d'un meilleur gardien, il a besoin de changement."

Le poste de gardien n'est pas suffisamment concurrentiel selon l'ancien milieu défensif. "Les attaquants sont laissés de côté ou vendus, tout comme les milieux de terrain, mais pour une raison quelconque, on devrait conserver les gardiens un peu plus longtemps, pour ce qu'ils auraient fait deux ou trois ans auparavant. Le meilleur exemple ? Nous avons vu Liverpool passer à un autre niveau en améliorant son gardien de but", a lâché Keane qui mentionne l'arrivée d'Alisson Becker chez les Reds.