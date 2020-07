🎥 Le Barça sort son deuxième maillot et c'est une réussite

Le deuxième maillot du FC Barcelone est parfois coloré, mais celui de la saison 2020-2021 est une vraie réussite.

Historiquement, le FC Barcelone a souvent eu un deuxième maillot coloré. Il y a eu un maillot orange, vert, jaune fluo. Il y a aussi eu des maillots jaune et rouge aux couleurs de la Catalogne.

Pour la prochaine saison, le second maillot des Blaugranas sera noir et doré. Une vraie réussite esthétique. Enfin, ce n'est que notre avis et il n'est pas certain que cet avis soit partagé par les supporters du Barça ou par Cristina Cordula, reine de la mode hurlante.

Bref, chacun se fera sa propre opinion.