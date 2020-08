Orange va diffuser gratuitement les premières rencontres de Pro League à ses clients

Les clients d'Orange auront la possibilité de regarder gratuitement les neuf premières rencontres de Pro League.

La reprise du championnat de Belgique, c'est déjà ce week-end et le flou persiste quant à savoir qui pourra diffuser les rencontres de Pro League. Si l'on sait qu'Eleven a déjà trouvé un accord avec Proximus et Orange, ce n'est pas le cas avec Telenet et Voo.

Le Soir annonce qu'Orange a décidé de prendre les devants. L'entreprise de télécommunication a déclaré qu'il allait diffuser les neuf premières rencontres de Pro League gratuitement pour ses clients, qu'ils aient opté ou non pour le pack football. "Notre objectif est de rendre le football belge plus accessible. C’est aussi un bon moyen pour marquer le coup et montrer que nous sommes présents sur le football", a expliqué l'entreprise.