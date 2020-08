Europa League : le Bayer Leverkusen enfonce le clou, Séville se défait de la Roma !

Les deux premières rencontres de la soirée d'Europa League ont eu lieu, l'une en tant que match retour, l'autre en manche unique sur terrain neutre.

Le Bayer Leverkusen recevait ainsi les Glasgow Rangers après l'avoir emporté 5 mois plus tôt (1-3) à l'Ibrox Stadium, et les Allemands se sont contentés du service minimum pour enfoncer le clou et se hisser en quarts de finale de l'Europa League (1-0, but de Moussa Diaby à la 51e). Steven Gerrard et Ianis Hagi (monté à l'heure de jeu) quittent donc la compétition.

L'autre rencontre était une manche simple entre le FC Séville et l'AS Rome, qui s'affrontaient à la Schauinsland-Reisen Arena de Duisbourg. Un match qui a tourné à l'avantage des Espagnols, et ce dès la première période : Sergio Reguilon (22e), puis Youssef En-Nesyri (44e) ont fixé le score à 2-0, score qui ne bougera pas en seconde période. Les vainqueurs des éditions 2014, 2015 et 2016 de l'Europa League feront encore partie des favoris cette saison.