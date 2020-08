🎥 Le superbe but de Lionel Messi face au Napoli de Dries Mertens

Le FC Barcelone joue sa qualification en quarts de finale et Lionel Messi a l'air bien décidé à terminer la saison en beauté après une Liga décevante.

Le sextuple Ballon d'Or a inscrit un but plein de finesse et de jusqu'auboutisme face au Napoli de Dries Mertens, un but qui fait 2-0 et fait le break. A 3-1 à la mi-temps, le Barça est sur du velours!