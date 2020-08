Arturo Vidal sait ce qu'il veut pour son avenir

Suspendu ce samedi pour la réception de Naples, Arturo Vidal a pris une décision pour son avenir, qu'il imagine sous ce maillot.

A un an de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Arturo Vidal pourrait être cédé dès cet été en cas d'offre convaincante. Alors qu'en Italie, la presse évoquait un intérêt de l'Inter Milan en mai dernier, le principal intéressé (33 matchs de Liga, 8 buts, 2 passes décisives) ne s'imagine pas quitter le Barça.

"Il me reste une année de contrat et avec tout ce qui s'est passé, en ce moment, je me sens important, j'aime beaucoup l'équipe, j'ai de très bons amis et j'espère aller au bout de mon contrat", a fait savoir le milieu de 32 ans, auprès de Mundo Deportivo.

Pour rappel, en battant Naples (3-1) hier soir, les Blaugrana ont assuré leur place en quarts de finale de la LDC face au Bayern Munich (vendredi à 21h00).