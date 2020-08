Europa League : le Shakhtar écrase Bâle, Dendoncker et Wolverhampton crucifiés !

Alors que le Shakhtar Donetsk a rapidement validé son ticket pour les demi-finales d'Europa League, Wolverhampton a encaissé un but fatal en toute fin de rencontre.

Le Shakhtar Donetsk n'a pas fait dans la dentelle face au FC Bâle : les Ukrainiens, habitués de l'Europa League, ont dominé les Suisses (4-1) en prenant l'avantage dès la 2e minute de jeu et en faisant le break dès la 22e. En seconde période, Bâle ne parviendra pas à réagir : Alan et Dodo feront 3, puis 4-0 aux 75e et 88e minutes, seul Ricky Van Wolfswinkel parvenant à sauver l'honneur de Bâle en toute fin de match.

Wolverhampton, de son côté, aura cru jusqu'au bout à un dernier carré historique mais aura finalement dû s'incliner devant le quintuple vainqueur de l'épreuve, le FC Séville : un but tardif de Lucas Ocampos (88e), comme un coup de poignard, enverra les Andalous en demi-finales face à Manchester United. Grosse déception pour Leander Dendoncker, titulaire.

Les demi-finales :

Shakthar Donetsk - Inter Milan

FC Séville - Manchester United