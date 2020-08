Takefusa Kubo, le "Messi Japonais" avait l'embarras du choix cet été

Le Japonais a été prêté une saison par le Real Madrid du côté de Villarreal.

Ce mardi, Takefusa Kubo a été présenté aux médias et la nouvelle recrue de Villarreal a livré ses premières impressions. "Je suis très heureux de rejoindre Villarreal et de faire partie de cette grande équipe. Je viens de voir le terrain, j'ai déjà joué une fois ici, mais c'est spectaculaire tout comme le centre d'entraînement. J'espère faire une grande saison tant individuellement que collectivement. Nous verrons comment les choses se passent. En tant que rival, quand je les ai affrontés, il était difficile pour moi de suivre, car ils avaient toujours le ballon, mais maintenant ça va se passer dans l'autre sens et ça me va. Je suis venu ici pour faire une belle saison. J'espère que mon jeu aidera autant que possible un club comme Villarreal, qui est déjà très grand, mais j'espère que ce sera plus avec mon football (...) Je suis prêt à jouer n'importe où... moins en défense... ou au poste de gardien de but. J'ai pu parler avec l'entraîneur et avec certains joueurs, mais nous communiquerons avec les gens du club", a lâché le Messi japonais.

Le Nippon est ensuite revenu sur son mercato très agité. En effet, le Real aurait reçu une trentaine d'offres. "Ce sont les nouvelles. Certaines sont vraies et d'autres non. Il y avait d'autres offres mais ici c'était la meilleure et c'est pour ça que je suis là. Villarreal était la meilleure option. Aussi bien ma famille que mon représentant, que moi, nous le pensons. A présent, je dois démontrer ce que je sais faire. Je suis à 100% au service de Villarreal et j'espère passer une excellente année, comme je l'ai fait l'an dernier à Majorque", a conclu Kubo.