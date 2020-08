Le Stade Rennais qualifié directement pour la Ligue des Champions grâce aux résultats de ce mardi

Les qualifications conjointes du FC Séville et du Shakthar Donetsk envoient le Stade Rennais directement en poules de la Ligue des Champions.

Il y avait peu de chances que cela arrive, et le Stade Rennais peut remercier sa bonne étoile : les 4 demi-finalistes d'Europa League étant tous qualifiés directement pour la Ligue des Champions via leur place en championnat, le ticket du vainqueur de la compétition revient aux Bretons, troisièmes de Ligue 1 et qui iront donc directement en poules de la C1.

Un sacré bonus puisque le club, qui aurait dû sans cela passer par deux tours de barrages, touche 28 millions d'euros au passage. La Ligue 1 bénéficie pour la 3e fois consécutive de cette règle, après l'Olympique Lyonnais en 2018 et 2019.